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Путин одобрил идею создания Всероссийской службы помощи семье

Путин поддержал инициативу о создании Всероссийской службы помощи семье
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о преобразовании Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

В понедельник, 2 июня, глава государства провел встречу с уполномоченным по правам ребенка в стране Марией Львовой-Беловой. Во время беседы детский омбудсмен внесла предложение о создании Всероссийской службы помощи семье.

«Президент отметил результативность проведенной работы и поддержал предложение <...> о преобразовании Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье», — подчеркивается в заявлении.

Львова-Белова во время беседы также рассказала, что для реализации данной инициативы не потребуется дополнительных финансирования или кадровых ресурсов. Как она отметила, проект уже подготовлен и согласован с профильными ведомствами.

Кроме того, омбудсмен сообщила российскому лидеру о ситуации в детских домах в РФ. По ее словам, в настоящее время в подобных учреждениях необоснованно находятся 25% несовершеннолетних. Это значит, что с семьями таких людей «можно было поработать» без разлучения.

Ранее на рассмотрение в Госдуму поступил проект о дополнительном отпуске для многодетных родителей.

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