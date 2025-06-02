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Царев: отставка Драпатого сыграет на руку России

Политик Царев: отставка главкома сухопутных войск ВСУ Драпатого выгодна России
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MykhailoDrapatyi/X

Отставка командующего украинскими сухопутными силами Михаила Драпатого выгодна России, как и давняя отставка главкома Вооруженных силы Украины (ВСУ) Валерия Залужного, которого Киев сослал подальше в Лондон. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

По его словам, причиной отставки Драпатого была не потеря личного состава, как было заявлено официально, а ликвидация иностранных офицеров, среди которых были генералы.

Накануне российская армия нанесла ракетный удар по учебному полигону в Днепропетровской области. По информации Киева, ликвидированы 12 человек, более 60 получили ранения. Минобороны РФ подтвердило факт удара и сообщило, что он был нанесен «Искандером».

После этой атаки Драпатый ушел в отставку. Он заявил, что чувствует ответственность за произошедшее, подчеркнув, что армия, где никто не отвечает за потери, «умирает изнутри». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее главком ВСУ уволил генерала, ранее объявленного Россией в розыск.

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