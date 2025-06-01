«Круговая порука и безнаказанность»: командующий Сухопутными войсками ВСУ ушел в отставку

Командующий Сухопутными войсками ВСУ ушел в отставку после удара РФ по полигону

Российская армия нанесла ракетный удар по учебному полигону в Днепропетровской области. По информации Киева, были убиты 12 человек, более 60 получили ранения. Минобороны РФ подтвердило факт удара и сообщило, что он был нанесен «Искандером». После этой атаки командующий украинскими сухопутными силами Михаил Драпатый ушел в отставку. Он заявил, что чувствует ответственность за произошедшее, подчеркнув, что армия, где никто не отвечает за потери, «умирает изнутри».

Командующий украинскими сухопутными силами Михаил Драпатый подал в отставку. О своем решении он заявил после удара ВС РФ по учебному подразделению Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области.

«Я принял решение подать рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ. Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за удар по 239-му полигону», — написал он в Telegram.

Драпатый подчеркнул, что в украинской армии сохраняются «круговая порука и безнаказанность», а он якобы пытался с ними бороться, но безуспешно.

«Круговая порука и безнаказанность — яд для армии. Я пытался искоренить ее из Сухопутных войск. Мы не выиграем эту войну, если не построим армию, где честь — не слово, а действие», — отметил военный.

Он добавил, что нельзя «жить в системе, которая не учится».

«Армия, в которой командиры несут личную ответственность за жизнь людей, — живет. Армия, где за потерю не отвечает никто, — умирает изнутри», — заключил теперь уже бывший командующий Сухопутных войск.

Драпатый руководил сухопутными силами с ноября 2024 года. Ранее этот пост занимал Александр Павлюк.

Командующий ушел в отставку сразу после ракетного удара ВС РФ по расположению учебного подразделения в Днепропетровской области.

По информации украинских властей, погибли 12 человек, более 60 ранены.

«После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях», — отмечается в посте в Telegram-канале Сухопутных войск.

В заявлении говорится, что никаких построений или массовых собраний личного состава не проводилось.

В командовании СВ сформировали специальную комиссию, которая проведет служебное расследование и установит обстоятельства и причины произошедших потерь.

В Минобороны России подтвердили удар по полигону, заявив, что российские военнослужащие с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» нанесли удар по палаточному лагерю 158-й и 33-й отдельных механизированных бригад ВСУ на полигоне Новомосковск в Днепропетровской области.

Полигон находится в районе населенного пункта Гвардейское. По информации «Суспiльне», российские военные ударили недалеко от места, атакованного в марте.

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Мартовская атака

31 марта стало известно, что российская армия нанесла удар по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области и тоже с применением ОТРК «Искандер-М». В момент атаки там проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ.

В результате удара погибли до 150 украинских военнослужащих, среди них — 30 иностранных инструкторов.