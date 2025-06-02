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Посол США в Польше поздравил с победой избранного президента Навроцкого

Навроцкого поздравил с победой посол США в Польше Томас Роуз
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Global Look Press

Избранного президента Польши Кароля Навроцкого поздравил с победой на выборах посол США в стране Томас Роуз. Об этом сообщает «‎Российская газета».

«Поздравляю польский народ! Во время полной взлетов и падений, ожесточенной избирательной кампании, проводимой между двумя великими патриотами, она еще раз точно доказала, какой он сильный, гордый и свободный народ», — написал посол в соцсетях.

Роуз также добавил, что если победит Польша, победит и весь мир.

Навроцкий одержал победу на президентских выборах в Польше после подсчета 100% бюллетеней. Он набрал 50,89% голосов и победил во втором туре. Его соперник, представитель правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский, получил 49,11%.

На состоявшихся 18 мая выборах президента Польши во второй тур вышли кандидаты от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Кароль Навроцкий. Председатель польского избиркома Сильвестер Марчиняк заявил, что было зафиксировано 63 нарушения «дня тишины» перед выборами президента, большая часть из них затронула агитацию в интернете.

Ранее США потребовали от Еврокомиссии расследовать фальсификации на выборах в Польше.

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