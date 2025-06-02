Правительство ФРГ не было проинформировано об атаке Украины на российские аэродромы

Правительство Германии не было заранее проинформировано об атаке Украины на российские аэродромы. Об этом заявил представитель правительства ФРГ, передает Reuters.
«Правительство Германии не было проинформировано об этом, но в этом нет необходимости, потому что украинцы имеют право защищать себя от войны, которая нарушает международное право», — сказал он.
Ранее портал Axios писал, что Киев так же не уведомил об атаке администрацию президента США Дональда Трампа.
1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована СБУ и готовилась более полутора лет. В ходе нее были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию РФ и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
Ранее экс-советник Трампа назвал оскорблением последнюю операцию ВСУ.