В Индии заявили, что Моди может пропустить саммит G7

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может впервые за шесть лет может пропустить саммит G7 из-за напряженности в отношениях с Канадой. Об этом сообщил телеканал India Today.

Мероприятие состоится в канадском курортном районе Кананаскис (провинция Альберта) с 15 по 17 июня. Руководство Индии, которая официально не входит в «семерку», в последние годы было приглашено в качестве гостя.

По данным источника, Нью-Дели пока не получил приглашения от Канады. При этом уточняется, что участие Моди и без приглашения стоит под вопросом.

Отношения между Индией и Канадой остаются напряженными с сентября 2023 года, когда бывший канадский премьер Джастин Трюдо обвинил индийское руководство в причастности к нападению на одного из лидеров сикхской общины Канады Хардипа Сингха Ниджара, который выступал за создание в индийском штате Пенджаб независимого сикхского государства Халистана. После инцидента страны взаимно выслали дипломатов.

22 ноября 2024 года канадские власти опровергли утверждения о том, что у них есть доказательства связи между индийскими должностными лицами, в том числе премьер-министром Нарендрой Моди, и преступной деятельностью в Канаде.

Ранее стало известно, что Трамп посетит в июне Канаду для участия в саммите G7.