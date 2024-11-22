Власти Канады не смогли доказать связь Моди с преступлениями в стране

Канадские власти опровергли утверждения о том, что у них есть доказательства связи между индийскими должностными лицами, в том числе премьер-министром Нарендрой Моди, и преступной деятельностью в Канаде. Об этом сообщила советник по разведке канадского премьера Джастина Трюдо Натали Друэн, передает РИА Новости.

Как сказано в заявлении, правительство Канады не заявляло и не располагает информацией о доказательствах, связывающих премьер-министра Моди, и других официальных лиц с серьезной преступной активностью в Канаде.

В документе подчеркнули, что любые другие заявления — спекулятивные и неточные.

Год назад в Дели потребовали, чтобы страну до 10 октября покинуло две трети дипломатов Канады, аккредитованных в Индии. Это решение стало новым витком напряженности между двумя странами из-за обвинений Канады в том, что индийская спецслужба якобы организовала ликвидацию Хардипа Сингха Нижара — сторонника создания Халистана, независимого государства сикхов. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле рассказали об отношении Путина к помощи Моди в ситуации на Украине.