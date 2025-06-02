В МИД прокомментировали арест главы российской торговой палаты в Венесуэле

Захарова: РФ направила запрос Венесуэле в связи с задержанием россиян

РФ направила официальный запрос властям Венесуэлы в связи с информацией о задержании группы россиян. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Нам известно о сообщениях о задержании венесуэльскими силовыми структурами группы находящихся в этой стране российских граждан. Соответствующая информация проверяется по линии посольства России, которое направило официальный запрос властям Венесуэлы», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что Россия окажет необходимое консульское содействие, если информация о задержании подтвердится.

Накануне главное управление военной контрразведки Венесуэлы задержало президента Российско-Венесуэльской торговой палаты Романа Фроленко и его «группу казаков». Официальные причины ареста не раскрываются, но в ведомстве подозревают коррупцию и связи с нелегальными финансовыми схемами. Фроленко активно развивал двусторонние экономические проекты между Россией и Венесуэлой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД РФ помог попасть домой россиянке, сидевшей в канадской тюрьме.