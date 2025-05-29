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МИД РФ помог попасть домой россиянке, сидевшей в канадской тюрьме

Захарова рассказала историю россиянки, попавшей домой из тюрьмы в Канаде
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Российские дипломаты помогли вернуться на родину гражданке РФ, которая несколько лет провела в канадской тюрьме. Подробности этой истории в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Речь о профессоре географии Людмиле Ильиной, которая лишилась мужа в 1995 году и попала под следствие по подозрению в причастности к случившемуся. По словам Захаровой, россиянку посадили на 10 лет, несмотря на то, что доказательств по делу следствие так и не привело.

Дипломаты РФ следили за судьбой Ильиной, навещали ее и помогали, чем могли, а в 2015 году помогли россиянке получить документы и добраться до России. В МИД до сих пор хранят картину, которую женщина написала в канадской тюрьме.

В феврале в Москву прибыл освобожденный из американской тюрьмы россиянин Александр Винник. Его арестовали летом 2017 года во время отдыха с семьей в Греции по обвинению в отмывании денег через криптовалютную биржу, после чего экстрадировали в Соединенные Штаты. Возвращение домой стало возможным благодаря достигнутым между Россией и США договоренностям — Винника обменяли на бывшего американского дипломата Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова ответила Зеленскому на дерзкое заявление об ударах по России.

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