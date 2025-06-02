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Лавров: на первый план выходят задачи укрепления экономического суверенитета России

Лавров: создание независимых механизмов внешней торговли выходит на первый план
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Задача по укреплению экономического и технологического суверенитета России выходит на первый план. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в приветствии организаторам и участникам VII Московского академического экономического форума, передает ТАСС.

Речь, в том числе, идет о создании независимых от внешнего давления механизмов обслуживания внешней торговли и переводе международных расчетов в национальные валюты, отметил глава МИД РФ.

В настоящее время выстраивание более справедливой многополярной экономической архитектуры требует экспертного и научного сопровождения. Для этого необходимо участие представителей органов власти, деловых, научных и общественных кругов, подчеркнул Лавров.

Он добавил, что такая работа приобретает особое значение на фоне непрекращающихся попыток некоторых западных стран сдержать развитие России.

29 мая заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что мир переходит к многополярной модели, где страны Востока и глобального Юга укрепляют суверенитет. Однако западные государства, по его словам, втягивают военные блоки в субрегионы Евразии, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, создавая конфронтационные механизмы.

Ранее Путин назвал условия возвращения иностранных компаний в РФ.

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