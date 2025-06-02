Украина проводит встречу с представителями ЕС в Стамбуле

МИД Украины: украинская делегация в Стамбуле проводит встречу с партнерами из ЕС

Украинская делегация перед переговорами с Россией в Стамбуле проводит встречу с представителями Германии, Италии и Великобритании. Об этом сообщил МИД Украины в соцсети Х.

«В Стамбуле первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и член украинской делегации Александр Бевз встретились с представителями европейских партнеров Украины — Германии, Италии и Великобритании», — говорится в сообщении.

Стороны скоординировали позиции в преддверии сегодняшней встречи украинской и российской делегаций, которая состоится в 13:00 мск во дворце Чираган.

Члены украинской делегации подтвердили приверженность Украины мирным усилиям. Они подробно остановились на пунктах повестки дня, которые включают встречу лидеров, полное прекращение огня и гуманитарные меры укрепления доверия, добавили в ведомстве.

По мнению турецких экспертов по вопросам безопасности, по итогам сегодняшних переговоров Москва и Киев договорятся об их продолжении.

Ранее в МИД РФ заявили о попытках Украины создать «максимальное напряжение» перед переговорами.