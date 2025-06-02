Мишустин назвал один из ключевых приоритетов для российского правительства

Мишустин: забота о детях — один из ключевых приоритетов для правительства

Забота о подрастающем поколении является одним из важнейших приоритетов для российского правительства. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами, его слова приводит РИА Новости.

«Мы формируем условия для их благополучия, чтобы они могли учиться, заниматься творчеством, отдыхать в современной среде», — сказал глава правительства.

Он отметил, что по всей РФ в данный момент идет модернизация и строительство «инфраструктуры детства».

«По всей стране идет строительство, реконструкция общеобразовательных учреждений, школ, садов. Развиваются детские лагеря. Благоустраиваем парки, скверы, набережные, чтобы родители с детьми могли с комфортом, в полной безопасности там погулять», – указал Мишустин.

Мишустин также заявил о важности обеспечения детей комфортными условиями для учебы и отдыха.

«Особое внимание здесь я прошу уделить срокам строительства или ремонта детских учреждений», – подчеркнул он.

До этого Мишустин заявил, что Россия должна обеспечить независимость сельского хозяйства от иностранных компаний.

Ранее Путин заявил, что возвращение иностранных компаний должно быть выгодно России.