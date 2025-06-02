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В правительстве РФ рассказали о трудоустройстве демобилизованных участников СВО

Голикова: 57% демобилизованных участников СВО трудоустроены
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами заявила, что более половины — 57% — демобилизованных участников спецоперации трудоустроены. Об этом сообщает ТАСС.

«По состоянию на 1 мая 2025 года трудовую деятельность осуществляют 57% демобилизованных участников специальной военной операции. Большинство из них, 80%, работают по трудовому договору», — поделилась Голикова.

Она уточнила, что остальные трудятся либо как самозанятые, либо как индивидуальные предприниматели.

До этого Голикова в интервью изданию «Эксперт» говорила, что в России до 2030 года ожидается значительный прирост числа молодежи в возрасте 15–29 лет. Она уточнила, что число россиян 30–35 лет сократится на 2,8 млн человек.

Голикова подчеркнула, что роль молодых людей в формировании численности и структуры трудовых ресурсов России будет возрастать.

Ранее в Госдуме призвали принять федеральный закон о демобилизации военных.

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