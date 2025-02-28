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В Госдуме призвали принять федеральный закон о демобилизации военных

Депутат ГД Колесник: в России нужно принять ФЗ о демобилизации военных
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Кирилл Брага/РИА Новости

В России необходимо принять новый федеральный закон, в котором будут четко прописаны все правила и причины для увольнения военных со службы. Об этом в беседе с 360.ru заявил член комитета Госдумы по обороне, ветеран спецназа Андрей Колесник.

Так депутат прокомментировал слова омбудсмена Татьяны Москальковой, которая заявила о необходимости реформировать процедуру демобилизации участников СВО, отметив, что получает тысячи обращений по этому вопросу от граждан.

Если будут приняты поправки, то демобилизовать военных будут не только по ранению, но и по семейным обстоятельствам – например, в случае рождения ребенка или болезни родственников. Сейчас для увольнения тоже есть много вариантов, но они нигде четко не обозначены, отметил Колесник.

«Я думаю, что это сделать пока невозможно, предусмотреть все случаи, по которым человек может быть демобилизован, кроме тех, которые уже есть. Но процесс этот идет», — добавил он.

В частности, сегодня поднимается вопрос о семьях с детьми, но и здесь все не так просто – если в будущем все они будут многодетными, то служить станет некому, считает депутат. По его мнению, все эти нюансы не получится просто описать федеральным законом, так как сначала нужно собрать и проанализировать всю статистику. В любом случае, на время боевых действий закон потребует особого подхода к этому вопросу, заключил парламентарий.

Напомним, Москалькова сообщила, что в 2024 году аппарат уполномоченного по правам человека в РФ получил 1199 обращений, которые были связаны с демобилизацией из зоны СВО. Сейчас специальная комиссия рассматривает подобные вопросы в индивидуальном порядке. Она подчеркнула, что правильно будет внести изменения в закон, где четко прописать процедуру увольнения со службы.

До этого Конституционный суд РФ подтвердил законность отказа в демобилизации до 65 лет после жалобы военнослужащего. Подробнее об этой процедуре и механизме увольнения со службы – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предложили ввести досрочное увольнение со службы многодетным военнослужащим.

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