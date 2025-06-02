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В Турции объяснили выбор места для нового раунда переговоров РФ и Украины

РИА: выбор дворца для переговоров РФ и Украины связан с его вместимостью
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Global Look Press

Дворец Чираган в Стамбуле был выбран для проведения второго раунда переговоров делегаций РФ и Украины в связи с его вместимостью и намерением Турции показать свои достопримечательности. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.

«Тут, во-первых, большая территория, во-вторых, это одна из достопримечательностей Турции. Почему нет?» — заявил собеседник агентства.

По информации РИА, журналисты, ожидающие в настоящий момент приезда делегаций на месте встречи, в восторге от вида на пролив Босфор. Турецкая сторона заявила о полной готовности к старту переговоров.

2 июня в 13:00 мск во дворце Чираган в Стамбуле должен состояться второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Представители обеих стран уже прибыли в турецкий город. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными. Что еще известно о грядущей встрече — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мединский рассказал о своем настроении перед переговорами c Украиной в Стамбуле.

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Переговоры в Стамбуле
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