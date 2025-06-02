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Украинские переговорщики прибыли в Турцию

В МИД Украины сообщили, что украинская делегация прибыла в Стамбул
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Украинские переговорщики прибыли в Стамбул, где состоится второй раунд российско-украинских переговоров. Об этом сообщил представитель украинского МИД Георгий Тихий, пишет Telegram-канал «Укринформ».

«Украинская делегация прибыла в Стамбул. Встреча с россиянами запланирована на вторую половину дня», — говорится в сообщении.

Встреча делегаций России и Украины должна состояться во дворце Чираган в Стамбуле в 13:00 мск. Российские представители прибыли в Стамбул накануне вечером.

Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными. Что еще известно о грядущей встрече — в материале «Газеты.Ru».

2 июня замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия рассчитывает на серьезное отношение Украины в Стамбуле к предложениям по условиям возможного перемирия.

Ранее сообщалось, что площадку для переговоров Москвы и Киева в Стамбуле проверяют на наличие бомбы.

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Переговоры в Стамбуле
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