Российский сенатор заявил, что власти Британии хотят заменить коренное население

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале сообщил, что власти Великобритании хотят заменить коренное население мигрантами из стран третьего мира.

По его словам, мигранты в Британии получают 1 млрд фунтов стерлингов в месяц в виде пособий, однако через пять лет эта сумма может увеличиться вдвое, так как количество приезжих в страну растет.

«Правящие круги Британии и впрямь решили «заменить» коренное население на приезжих, прежде всего из стран третьего мира. Ничего подобного в истории еще не было», — отметил Пушков.

Новость дополняется.