На Западе рассказали о ключевом вопросе на переговорах в Стамбуле

Дипломат и экс-посол Франции в США Жерар Аро в публикации для французского журнала Le Point сообщил, что будущий военный статус Украины станет ключевым вопросом на мирных переговорах в Стамбуле.

«Необходимо найти решение, позволяющее, с одной стороны, избежать того, чтобы разоружение Украины открыло путь к ее «вассализации», а с другой стороны — принять требование России о недопуске Украины в НАТО», — отметил дипломат.

Аро добавил, что Североатлантический альянс мог бы согласиться на отсутствие каких-либо войск на территории Украины, пока соблюдается режим прекращения огня.

Однако, по словам эксперта, из-за воинственной позиции главы евродипломатии Каи Каллас Россия едва ли согласится рассматривать ее в качестве собеседника.

До этого РИА Новости сообщало, что турецкая сторона надеется, что запланированные на понедельник переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле приведут к прогрессу в вопросе прекращения огня и согласованию позиций.

Ранее стало известно отношение Трампа и Келлога к позиции Путина по Украине.