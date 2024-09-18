Стало известно, что Россия и Украина поддерживали одну сторону в конфликте в Судане

Россия и Украина поддерживали одну и ту же сторону в конфликте в Судане, который идет полтора года. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«По словам высокопоставленных офицеров военной разведки африканского государства, российские и украинские бойцы помогали обучать одну и ту же сторону в гражданском конфликте в Судане», — говорится в публикации.

По данным источника, подготовкой к боевым действиям занимались отставные летчики с Украины, а также снайперы из России. FT пишет, что они работали с Вооруженными силами Судана фактического президента генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

При этом суданская сторона в ответ на запрос FT прокомментировать эти заявления опровергла информацию о возможной поддержке со стороны Киева генерала аль-Бурхана в борьбе против своего оппонента Мухаммада Хамданы Дагло.

Отношения между гражданским и военным компонентами правительства в Судане остаются напряженными после неудавшейся попытки государственного переворота в сентябре 2020 года. В африканском государстве нет действующего правительства с октября 2021 года. В тот год военные отправили в отставку переходное правительство премьер-министра Абдаллы Хамдока, после чего объявили чрезвычайное положение.

Конфликт между суданской армией и силами быстрого реагирования в Хартуме обострился 15 апреля. Много людей пострадали в перестрелках.

Ранее на главу Суверенного совета Судана аль-Бурхан было совершено покушение.