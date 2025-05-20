Армия Судана зачистила столичную провинцию от повстанцев СБР

Вооруженные силы Судана заявили, что полностью освободили столичную провинцию Хартум от повстанцев из Сил быстрого реагирования (СБР). Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении отмечается, что провинция была полностью зачищена от какого-либо присутствия формирований Дагло.

5 мая в МИД РФ заявили, что Россия призывает стороны конфликта в Судане к прекращению боевых действий и активизации политико-дипломатических усилий, направленных на урегулирование ситуации.

В МИД добавили, что Россия считает неприемлемым нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона выступает за соблюдение международного гуманитарного права.

С апреля 2023 года в Судане продолжаются столкновения между армией и Силами быстрого реагирования, которыми командует Мухаммед Хамдан Дагло. Международный комитет Красного Креста предупреждал, что затяжной конфликт может вызвать вспышки заболеваний и полную дестабилизацию системы здравоохранения страны. Суданский посол в РФ Мохаммед Сиррадж в январе выразил надежду, что конфликт удастся урегулировать к 2025 году.

Ранее в Судане заявили о создании независимого правительства.