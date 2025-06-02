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Навроцкий побеждает на президентских выборах в Польше

Навроцкий побеждает на выборах президента Польши после обработки 99,8% голосов
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Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий одержал победу на выборах президента Польши. Согласно данным Государственной избирательной комиссии, обработавшей 99,8% бюллетеней, он набрал 50,9% голосов, передает Rzecpospolita.

Его соперник Рафал Тшасковский от правящей «Гражданской коалиции» получил 49,1%. Официальные итоги будут объявлены после завершения подсчета.

После подсчета сведений с 96% избирательных участков за Тшасковского высказались 51,3% принявших участие в голосовании польских избирателей. Кароль Навроцкий в этот момент получил 48,7% голосов.

По данным Rzeczpospolita, большинство ультраправого электората во втором туре президентских выборов поддержало кандидата от оппозиционной партии «Право и справедливость» Навроцкого. В свою очередь, Тшасковского во втором туре поддержали избиратели, ранее голосовавшие за кандидатов от левых и центристских сил.

Ранее США потребовали от Еврокомиссии расследовать фальсификации на выборах в Польше.

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