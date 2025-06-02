После подсчета с 96% участков Тшасковский набирает 51,3% на выборах в Польше

Кандидат от правящей «Гражданской коалиции», мэр Варшавы Рафал Тшасковский набирает на выборах президента Польши 51,3% голосов. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на результаты exit-poll.

После подсчета сведений с 96% избирательных участков за Тшасковского высказался 51,3% принявших участие в голосовании польских избирателей. Его соперник оппозиционер Кароль Навроцкий получил 48,7% голосов. Явка избирателей составила около 72,8%, что на 6% выше показателя первого тура.

Окончательные результаты голосования станут известны после подсчета всех бюллетеней, который планируется завершить к понедельнику. Аналитики отмечают, что несмотря на политическое противопоставление, позиции обоих кандидатов по отношению к России совпадают, и антироссийский курс Варшавы останется неизменным.

По данным газеты, большинство ультраправого электората во втором туре президентских выборов поддержало кандидата от оппозиционной партии «Право и справедливость» Навроцкого. В свою очередь, Тшасковского во втором туре поддержали избиратели, ранее голосовавшие за кандидатов от левых и центристских сил.

Ранее в России не исключили разрыва дипотношений с Польшей.