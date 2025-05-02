Додон призвал власти Кишинева запретить предстоящий в июне марш ЛГБТ

Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон призвал власти Кишинева запретить проведение марша сторонников ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) 15 июня. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В сообщении Додон отметил, что социалисты неоднократно предлагали и будут настаивать на запрете проведения подобных шествий на законодательном уровне, а также вводе уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ среди детей.

«Молдова — православная страна. Семья и наши традиционные ценности — это святое, и мы должны и будем это защищать. Призываю муниципальные власти не выдавать авторизацию на проведение таких маршей в Кишиневе», — написал экс-президент.

Проведение фестиваля ЛГБТ-сообщества запланировано в Молдавии с 9 по 15 июня и завершится маршем по улицам столицы.

18 апреля украинское издание «Страна.ua» сообщало, что проведение квир-кинофестиваля Sunny Bunny на Украине в период Страстной пятницы и Пасхи вызвало широкий общественный резонанс и критику со стороны представителей канонической Украинской православной церкви и некоторых политиков.

Ранее скандальный рэпер Vacio «вступил» в ЛГБТ-комьюнити в Париже.