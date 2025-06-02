В МИД РФ рассказали, чего ожидают от нового раунда переговоров с Украиной

Руденко: Россия надеется на прогресс в новом раунде переговоров с Киевом

Россия рассчитывает, что новый раунд переговоров с Украиной в Стамбуле принесет конкретные договоренности, если Киев согласится в них участвовать. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко в беседе с РИА Новости.

«Мы надеемся, что предстоящий раунд <...> принесет более осязаемые результаты», — сказал Руденко на конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

Он уточнил, что реализация этих планов зависит от готовности украинской стороны прибыть на переговоры.

2 июня в Турции начнется второй раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским уже прибыла в Стамбул. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщает Reuters, украинский вариант предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными. Что еще известно о грядущей встрече — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рубио отреагировал на подрывы мостов в Брянской и Курской областях.