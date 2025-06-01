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Мэр Варшавы побеждает на выборах президента Польши, по данным экзитполов

Экзитполы показали победу мэра Варшавы Тшасковского на выборах президента Польши
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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Кандидат от правящей коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский побеждает во втором туре президентских выборов в Польше. Согласно экзитполу телеканала TVP Info, опубликованному после закрытия участков, он набрал 50,3% голосов.

Его оппонент Кароль Навроцкий («Право и справедливость») получил поддержку 49,7% избирателей.

Тшасковский объявил о победе в штабе, назвав результат «победой на грани возможного». При этом Навроцкий выразил уверенность, что официальные итоги подтвердят его лидерство.

Государственная избирательная комиссия объявит окончательные результаты 2 июня. Минимальный разрыв между кандидатами (0,6%) может привести к пересчёту голосов.

1 июня в Польше начался второй этап голосования на выборах президента. Во второй тур прошли двое кандидатов из 13 — набравший 31,36% голосов Рафал Тшасковский и получивший 29,54% голосов Кароль Навроцкий. Первый тур голосования прошел 18 мая. Явка составила 67,31%.

Глава минобороны Польши Косиняк-Камыш поддержал Тшасковского перед вторым туром выборов президента от лица возглавляемой им Польской крестьянской партии и выразил готовность к сотрудничеству с ним в случае избрания.

Ранее в России не исключили разрыва дипотношений с Польшей.

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