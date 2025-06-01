В Польше начался второй этап выборов президента

ЦИК: в Польше начался второй этап голосования на выборах президента

В Польше начался второй этап голосования на выборах президента. Об этом сообщается на сайте ЦИК страны.

Во второй тур прошли двое кандидатов из 13 — набравший 31,36% голосов кандидат от правящей Гражданской коалиции Рафал Тшасковский и получивший 29,54% голосов директор польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий, кандидат из рядов оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС).

Избирательные участки в Польше будут открыты с 7:00 по 21:00 по местному времени (08:00 — 22:00 мск). Первый тур голосования прошел 18 мая. Явка составила 67,31%.

До этого глава минобороны Польши Косиняк-Камыш поддержал мэра Варшавы Тшасковского перед вторым туром выборов президента от лица возглавляемой им Польской крестьянской партии и выразил готовность к сотрудничеству с ним в случае избрания.

Ранее в Польше зафиксировали многочисленные нарушения «дня тишины» перед выборами.