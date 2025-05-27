На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России не исключили разрыва дипотношений с Польшей

Политолог Неменский: новый глава Польши может разорвать дипотношения с Россией
close
Depositphotos

Оба кандидата в президенты Польши, вышедшие во второй тур выборов главы государства, настроены антироссийски, не исключен разрыв дипотношений России и Польши. Об этом РИА Новости заявил политолог Олег Неменский.

«Для России оба кандидата плохие, нельзя исключать, что они доведут до разрыва дипотношений. Оба считают Москву врагом», — подчеркнул он.

Польша продолжит антироссийскую политику вне зависимости от того, кто станет президентом республики, отметил политолог.

На состоявшихся 18 мая выборах президента Польши во второй тур вышли кандидаты от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Кароль Навроцкий.

Ранее в Раде заявили, что в Польше растет поддержка политиков с антиукраинскими взглядами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами