В России не исключили разрыва дипотношений с Польшей

Политолог Неменский: новый глава Польши может разорвать дипотношения с Россией

Оба кандидата в президенты Польши, вышедшие во второй тур выборов главы государства, настроены антироссийски, не исключен разрыв дипотношений России и Польши. Об этом РИА Новости заявил политолог Олег Неменский.

«Для России оба кандидата плохие, нельзя исключать, что они доведут до разрыва дипотношений. Оба считают Москву врагом», — подчеркнул он.

Польша продолжит антироссийскую политику вне зависимости от того, кто станет президентом республики, отметил политолог.

На состоявшихся 18 мая выборах президента Польши во второй тур вышли кандидаты от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Кароль Навроцкий.

Ранее в Раде заявили, что в Польше растет поддержка политиков с антиукраинскими взглядами.