Глава минобороны Польши поддержал мэра Варшавы перед вторым туром выборов президента

Руководитель Польской крестьянской партии и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на митинге в Варшаве поддержал кандидатуру мэра столицы Рафала Тшасковского перед вторым туром выборов главы государства. Об этом пишет РИА Новости.

«[Польская крестьянская партия] единогласно поддерживает Рафала Тшасковского как кандидата в президенты Польши», — отметил он.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что готов сотрудничать с Тшасковским, когда тот станет президентом.

«Если президентом станет Рафал Тшасковский, ни один польский солдат не поедет в миссию на Украину», — добавил он.

Накануне в Польше прошел первый тур голосования на выборах президента. Государственная избирательная комиссия страны уже обработала 100% голосов — во второй тур вышли кандидаты от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Кароль Навроцкий.

Тшасковский получил 31,3% голосов избирателей, а Навроцкому досталось 29,5% голосов. Третье место у представителя «Конфедерации» Славомира Ментцена с 14,8% голосов.

Второй тур выборов состоится 1 июня.

Ранее в Польше зафиксировали многочисленные нарушения «дня тишины» перед выборами.