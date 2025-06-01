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Зеленский: атаку ВСУ на аэродромы РФ готовили на территории России

Зеленский заявил, что операцию с ударами по аэродромам РФ готовили в России
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Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором рассказал об операции с ударами по аэродромам России.

Он утверждает, что «офис» операции располагался в одной из областей на территории РФ. Глава государства подтвердил, что ее готовили более полутора лет, и поблагодарил за операцию Службу безопасности Украины и возглавляющего ее Василия Малюка. Зеленский отметил, что для ее реализации было задействовано 117 беспилотников и украинские агенты в трех регионах РФ. Накануне атак они якобы покинули российскую территорию.

В воскресенье, 1 июня, дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь, целью стала военная часть в поселке Средний Иркутской области. БПЛА взлетали из фур, припаркованных на трассе. Некоторые участники терактов были задержаны, заявили в Минобороны России. Помимо атаки в Иркутской области, украинцы также попытались ударить по аэродромам в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Ранее водители в Иркутской области попытались сбить камнями вылетающие из фуры дроны.

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Атаки БПЛА на Россию
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