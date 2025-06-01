Египет и Катар выразили надежду на скорое прекращение огня в Газе

МИД: Египет и Катар рассчитывают на достижение перемирия в Газе на два месяца

Египет и Катар выразили надежду на то, что сделка о прекращении огня в секторе Газа на 60 дней будет достигнута в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД двух стран.

«Египет и Катар ожидают, что в скором времени будет достигнуто соглашение о временном перемирии в Газе, которое продлится 60 дней и в будущем приведет к постоянному прекращению огня в секторе», — говорится в совместном заявлении.

Сообщается, что сейчас эти страны-посредницы «работают над урегулированием существующих спорных моментов» между Израилем и ХАМАС на основе предложения спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа. Стороны призвали участников переговоров «ответственно подойти к дипломатическому процессу и способствовать усилиям посредников по прекращению кризиса в Газе».

До этого ХАМАС согласился отдать Израилю 10 заложников.

29 мая ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие. Принятый сторонами план также предполагает возобновление поставки гуманитарной помощи ООН жителям Газы. Его инициатором стали США в лице специального представителя президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа.

Ранее ЦАХАЛ подтвердил данные о ликвидации в Газе главы боевого крыла ХАМАС Синвара.