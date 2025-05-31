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ХАМАС согласился отдать Израилю 10 заложников

РИА Новости: ХАМАС согласился вернуть 10 заложников и 18 тел израильтян
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Ramadan Abed/Reuters

ХАМАС согласился вернуть 10 заложников и 18 тел израильтян. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление, опубликованное в Telegram-канале организации.

В ответ на предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по прекращению огня в секторе Газа представители движения согласились пойти на эту меру в обмен на освобождение Израилем некоторого числа палестинских заключенных.

29 мая ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие. Принятый сторонами план также предполагает возобновление поставки гуманитарной помощи ООН жителям Газы. Его инициатором стали США в лице специального представителя президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа.

29 мая протестующие ворвались в офис партии премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, требуя добиться немедленного освобождения заложников. 62 из митингующих задержали.

Ранее Нетаньяху заявил о ликвидации главы ХАМАС Мохаммеда Синвара в Газе.

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