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Армия обороны Израиля официально заявила о ликвидации главы боевого крыла ХАМАС

ЦАХАЛ подтвердил данные о ликвидации в Газе главы боевого крыла ХАМАС Синвара
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Dylan Martinez/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале подтвердила ликвидацию главы военного крыла ХАМАС Мухаммада Синвара и других высокопоставленных членов палестинского радикального движения.

Согласно публикации, ЦАХАЛ и Агентство безопасности Израиля провели целенаправленную операцию против руководителей ХАМАС, находившихся в командно-контрольном пункте под зданием Европейской больницы сектора Газа в городе Хан-Юнис. В армии отметили, что боеприпасы на здание сбросили израильские ВВС. При ударе был уничтожен в том числе Синвар.

«До и во время удара были приняты меры по минимизации риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, наблюдение с воздуха и дополнительные разведывательные данные», — утверждает ЦАХАЛ.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о ликвидации Синвара в секторе Газа. В самом движении ХАМАС пока не подтвердили эту информацию.

Ранее ХАМАС согласился отдать Израилю 10 заложников.

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