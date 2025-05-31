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В Израиле заявили о непринятии ХАМАС плана по освобождению заложников

Канцелярия Нетаньяху: ХАМАС не принял план Уиткоффа по освобождению заложников
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Hatem Khaled/Reuters

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что палестинское движение ХАМАС отвергло последний вариант плана американского посланника Стива Уиткоффа по перемирию в секторе Газа и освобождению заложников. Об этом сообщает РИА Новости.

«Израиль принял обновленный план Уиткоффа, направленный на освобождение наших заложников, однако ХАМАС по-прежнему придерживается своей позиции отказа», — сказано в заявлении.

В канцелярии также указали на слова Уиткоффа о том, что ответ ХАМАС является неприемлемым и возвращает процесс назад.

29 мая ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие. Принятый сторонами план также предполагает возобновление поставки гуманитарной помощи ООН жителям Газы. Его инициатором стали США в лице специального представителя президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа.

В этот же день протестующие ворвались в офис партии премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, требуя добиться немедленного освобождения заложников. 62 из митингующих задержали.

Ранее ХАМАС согласился отдать Израилю 10 заложников.

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