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Арестован бывший начальник разведки Бангладеш

Express Tribune: экс-главу разведки Бангладеш арестовали перед вылетом в ОАЭ

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Алексей Никольский/РИА Новости

В международном аэропорту Дакки арестовали экс-начальника военной разведки Бангладеш генерал-майора Зиаула Ахсана. Об этом сообщила газета The Express Tribune.

По ее данным, Ахсан был взят под стражу на борту вылетавшего в Дубай рейсового самолета авиакомпании Emirates. Позже его доставили в один из военных гарнизонов в Дакке.

Издание отмечает, что Ахсан является ближайшим соратником бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины.

6 августа сообщалось, что лауреат Нобелевской премии мира 2006 года, бизнесмен и банкир Мухаммад Юнус возглавил временное правительство Бангладеш в качестве главного советника правительства. Парламент страны был отправлен в отставку на фоне протестов.

До этого премьер Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну.

Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июне 2024 года на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство и продолжаются до сих пор. К борьбе с митингующими привлечена армия.

Ранее в Индии обвинили Пакистан в причастности к протестам в Бангладеш.

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