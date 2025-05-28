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Фицо ждет уступок от Еврокомиссии по российским энергоресурсам

Фицо заявил, что ЕС пойдет на уступки в вопросе отказа от энергоресурсов из РФ
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Darko Vojinovic/AP

Европейский союз может пойти на уступки для Словакии в вопросе отказа от энергоресурсов из России. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, которого цитирует РИА Новости.

«Уже слышу хорошие новости, что есть заинтересованность в том, чтобы договориться, что в рамках создаваемого нами давления мы могли бы добиться определенных уступок со стороны Европейской комиссии», — заявил Фицо.

Газета Bild сообщила, что в 2025 году Россия от экспорта своих энергоресурсов в страны Европейского союза получит больше, чем Европа тратит на военную помощь Украине.

15 мая сообщалось, что комитет по внешней торговле Европейского парламента утвердил предложение повысить пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции и удобрений из России и Белоруссии.

Ранее США объяснили, почему не ввели новые пошлины против России.

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