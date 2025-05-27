В Германии высказались о проблемах в ЕС без экспорта России

Bild: РФ от экспорта в ЕС получит больше, чем Европа тратит на помощь Украине

В 2025 году Россия от экспорта своих энергоресурсов в страны Европейского союза получит больше, чем Европа тратит на военную помощь Украине. Об этом сообщает газета Bild.

В статье говорится, что несмотря на санкции в отношении России, Москва продолжает поставлять ресурсы в ЕС. В частности, лишь в течение месяца европейские страны купили у России нефти, газа и урана примерно на €2 млрд.

При этом в текущем году выручка России от экспорта энергоносителей и сырья достигнет €233 млрд, только от стран Евросоюза она получит более €20 млрд — это, как отмечается в статье, больше, чем военная поддержка Украины со стороны государств — членов союза.

Предполагается, что выручку РФ якобы направит на усиление производства в оборонной сфере.

15 мая сообщалось, что комитет по внешней торговле Европейского парламента утвердил предложение повысить пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции и удобрений из России и Белоруссии.

Ранее США объяснили, почему не ввели новые пошлины против России.