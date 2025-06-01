Стало известно, когда Путин проведет заседание Совбеза

Президент России Владимир Путин запланировал заседание Совета безопасности, заявил журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин. Об этом сообщает Telegram-канал «Смотри».

По словам журналиста, Путин проведет заседание Совбеза уже на следующей неделе.

Зарубин подчеркнул, что в президентском плане также есть совещание с членами правительства.

До этого заместитель главы министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что сейчас ведется работа над программой предстоящих переговоров и председателя КНР Си Цзиньпина, которые пройдут в рамках визита российского лидера в Китай в сентябре.

Ожидается отдельная программа двусторонних переговоров. В настоящее время по ним согласовываются отдельные элементы, возможные документы, которые будут приняты в ходе предстоящей встречи, добавил Руденко.

Как сообщал глава МИД России Сергей Лавров, Путин посетит заседание саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине и праздничные мероприятия в Пекине 3 сентября, посвященные 80-летию разгрома милитаристской Японии.

Ранее Путин обсудил вопросы информационной безопасности с членами Совбеза.