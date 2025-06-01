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В Британии раскрыли план Европы по вытеснению РФ из Черного моря

Меркурис: Европа хочет возродить проект по вытеснению России из Черного моря
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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Европа задумалась о возрождении своего плана по милитаризации Черного моря и вытеснению из него России. Таким мнением поделился британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.

«Европа хочет возродить проект «Украина», который изначально заключался в том, чтобы вытеснить Россию из Черного моря», — сказал эксперт.

По мнению аналитика, этот план доказывает, что Европа не усвоила уроков из опыта прошлых лет, и напомнил, что Россия доминирует в Черном море.

Кроме того, Меркурис считает, что ЕС «бесполезно» искать поддержки у Турции в этом вопросе, поскольку она не будет «играть в эти игры» на стороне европейцев из-за страха последствий.

В мае посол РФ в Лондоне Андрей Келин сообщил, что Британия укрепляет украинские военно-морские силы (ВМС), чтобы ограничить возможности российского флота в Черном море.

По его словам, Лондон занимался этим еще до начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Келин подчеркнул, что перевес сил в регионе «значительно в нашу пользу».

Ранее стало известно об участии Британии в возможной разработке Украиной ядерного оружия.

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