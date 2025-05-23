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Посол заявил о попытке Британии «стреножить» российский флот

Посол Келин: Британия пытается сковать действия флота РФ на Черном море
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Минобороны РФ

Великобритания помогает военно-морским силам Украины, чтобы ограничить возможности российского флота на Черном море. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью РИА Новости.

«Таким образом Лондон пытается стреножить российский флот на Черном море, хотя соотношение сил в этом регионе значительно в нашу пользу», — сказал глава дипмиссии РФ, отвечая на вопрос о роли Лондона в укреплении военно-морского потенциала Украины.

По его словам, Британия занималась этим еще до начала российской военной операции на Украине.

21 мая газета The Guardian со ссылкой на британскую разведку сообщила, что российские хакеры из разведки ГРУ могли взломать тысячи камер в Европе и на Украине, чтобы отслеживать военные поставки Киеву и препятствовать предоставлению помощи ВСУ.

До этого Великобритания расширила список антироссийских санкций на 82 позиции. В черный список, в частности, попали 189 судов «теневого флота», перевозящих нефть в обход ценового потолка. Им запрещен доступ в порты и предоставление широкого спектра услуг.

Ранее Туск заявил о подозрительных маневрах российского корабля в Балтийском море.

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