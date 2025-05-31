В США допустили отзыв кандидатуры побывавшего в космосе миллиардера на пост главы NASA

Правительство США может отозвать кандидатуру побывавшего в космосе миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы NASA. Об этом сообщает американское издание Semafor со ссылкой на два неназванных источника.

«Белый дом, вероятно, отзовет кандидатуру Джареда Айзекмана на пост следующего главы NASA за несколько дней до того, как его должны были утвердить в сенате», — говорится в материале.

Причины подобного решения не уточняются.

Айзекман — командир и спонсор миссии Polaris Dawn, в рамках которой с 10 по 15 сентября 2024 года состоялся первый частный полет в космос с исключительно гражданским экипажем. Бизнесмен вместе с инженером Сарой Джиллис осуществил первый в истории выход непрофессиональных астронавтов в открытый космос.

9 мая глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что у него планируется беседа с Айзекманом. По словам специалиста, он конструктивно оценивает взаимодействие госкорпорации с американским агентством.

Ранее Трамп отказался выдвигать кандидатуру Стефаник на пост постпреда США при ООН.