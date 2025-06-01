Конфликт на территории Украины завершится миром. Об этом заявил спецпосланник США по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

«Да, я верю [в мирное урегулирование] <…> Все очень усердно работают, чтобы довести дело до конца», — сказал он.

30 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация отправилась в Турцию для проведения второго раунда переговоров по Украине. К продолжению диалога дипломаты будут готовы утром 2 июня. Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что российская сторона на встрече предоставит проект меморандума, в котором будут представлены аспекты преодоления первопричин конфликта. Что известно о продолжении переговорного процесса — в материале «Газеты.Ru».

Хорватский аналитик Драго Боснич подчеркивал, что властям Украины на втором раунде переговоров с Россией нужно запросить мир, поскольку в будущем положение страны будет «намного хуже». Он добавил, что Киев выдвигает необоснованные требования, которые не соответствуют ситуации на фронте.

Ранее Украину предупредили о «ловушке» России на переговорах в Стамбуле.