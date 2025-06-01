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В Британии заявили, что ЕС может отложить передачу Киеву российских активов из-за Трампа

Guardian: ЕС может отложить передачу российских активов Киеву из-за Трампа
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Kevin Lamarque/Reuters

Евросоюз может отложить передачу замороженных российских активов Украине ради укрепления евро на фоне тарифной политики президента США Дональда Трампа. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Сегодня евро рассматривается как стабильная валюта, в то время как доллар подвергается ежедневным нападкам. Сейчас самое время показать, что Европа — самая безопасная гавань, в отличие от Америки Трампа», — отмечается в материале.

15 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин и его партнеры предпримут необходимые усилия для конфискации замороженных активов России «на законной основе». По его словам, реализация решения «уточняется».

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что замороженные в Европе российские активы невозможно конфисковать из-за отсутствия правовой базы. При этом он отметил, что Европа уже использует доходы от этих активов для поддержки Киева.

Макрон указал, что необходимо принять меры для обеспечения сохранности активов РФ. И когда конфликт будет урегулирован, российские активы должны быть использованы для помощи в восстановлении Украины, добавил он.

Ранее политолог оценил шансы Европы «законно» конфисковать российские активы.

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