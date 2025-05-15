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Политолог оценил шансы Европы «законно» конфисковать российские активы

Политолог Марков: у Европы нет законных оснований для конфискации активов РФ
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Arisani/Shutterstock/FOTODOM

У европейских лидеров нет никаких юридических возможностей для конфискации российских замороженных активов. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Сергей Марков.

«Никаких юридических возможностей не существует, это грубейшее нарушение закона, и, так сказать, воровство этих денег российских будет преступлением», — подчеркнул он.

По словам Маркова, европейским лидерам «плевать на юридические вещи» в контексте изъятия российских активов.

«Они давным-давно там законы растоптали, и [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц, и [президент Франции Эммануэль] Макрон», — добавил политолог.

15 мая Мерц заявил, что Германия и ее партнеры предпримут необходимые усилия для в целях конфискации замороженных активов России «на законной основе».

Ранее стало известно, на что Франция направит доходы от замороженных активов России.

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