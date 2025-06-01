В США призвали Россию и Украину обсуждать условия Вашингтона по урегулированию

Представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила в эфире телеканала Fox News, что у США есть свои требования по окончанию конфликта на Украине, но обсуждать это должны его стороны.

«Сейчас, очевидно, в рамках переговоров, которые я не могу комментировать, или в любых дипломатических подходах, президент [США Дональд Трамп] очень публично заявляет, что он чувствует… Но это (условия урегулирования конфликта. — «Газета.Ru») уже должно быть между сторонами — между Украиной и Россией», — сказала Тэмми Брюс

Она отметила, что переговоры не затянутся на месяцы или годы, поскольку у США есть четкие стандарты и ориентиры для этого процесса.

30 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация отправилась в Турцию для проведения второго раунда переговоров по Украине. К продолжению диалога дипломаты будут готовы утром 2 июня. Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что российская сторона на встрече предоставит проект меморандума, в котором будут представлены аспекты преодоления первопричин конфликта. Что известно о продолжении переговорного процесса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что США могут заставить Украину принять участие в переговорах с Россией.