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Движение ХАМАС опровергло сообщения об отказе принять новый план США по перемирию в Газе

Reuters: в ХАМАС заявили, что не отклоняли новый план Уиткоффа по Газе
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Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС отвергает сообщения о том, что оно якобы не приняло новый план спецпосланника США Стива Уиткоффа по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на члена политбюро движения Басема Наима.

«ХАМАС заявило, что не отклоняло предложение о прекращении огня, представленное спецпредставителем президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом», — отмечается в материале.

Как утверждает агентство, Наим заявил, что ответ Израиля на инициативу Уиткоффа был «несовместим» с тем, на что согласилось движение. Член политбюро сказал Reuters, что Уиткофф занял «несправедливую» позицию по отношению к ХАМАС, однако продемонстрировал «полную предвзятость» по отношению к Израилю.

31 мая Уиткофф заявил, что ответ ХАМАС на предложение Соединенных Штатов Америки по прекращению огня в секторе Газа неприемлем и отбрасывает переговорный процесс назад. Дипломат добавил, что движение должно принять предложение США в качестве основы для предстоящих переговоров.

В субботу телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в ХАМАС сообщил, что движение, вероятно, примет новое предложение Уиткоффа относительно прекращения огня в секторе Газа, однако с рядом условий и оговорок. В частности, радикалы потребуют от Вашингтона «реальных гарантий» соблюдения израильскими властями будущего соглашения, поскольку текущее предложение Уиткоффа, по мнению ХАМАС, оставляет Израилю «свободу действий в вопросах возобновления войны в Газе».

Ранее армия Израиля официально заявила о ликвидации главы боевого крыла ХАМАС.

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