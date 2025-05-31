Уиткофф раскритиковал ответ ХАМАС на предложение по прекращению огня в Газе

Уиткофф: ответ ХАМАС на предложение США по прекращению огня в Газе неприемлем

Ответ палестинского движения ХАМАС на предложение Соединенных Штатов Америки по прекращению огня в секторе Газа неприемлем. Об этом заявил специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в социальной сети X.

«Я получил ответ ХАМАС на предложение США. Он совершенно неприемлем и только отбрасывает нас назад», — написал спецпосланник.

Уиткофф добавил, что движение должно принять предложение США в качестве основы для предстоящих переговоров.

18 мая портал Axios сообщил, что Уиткофф предложил Израилю и ХАМАС обновленный вариант сделки о прекращении огня в секторе Газа. В публикации отмечалось, что инициатива предполагала гарантии палестинскому движению, в рамках которых премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не сможет объявить о прекращении перемирия в одностороннем порядке.

31 мая телеканал Al Arabiya сообщил, что ХАМАС, вероятно, примет новое предложение специального посланника президента США относительно прекращения огня в секторе Газа, однако с рядом условий и оговорок.

Ранее армия Израиля официально заявила о ликвидации главы боевого крыла ХАМАС.