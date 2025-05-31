На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Уиткофф раскритиковал ответ ХАМАС на предложение по прекращению огня в Газе

Уиткофф: ответ ХАМАС на предложение США по прекращению огня в Газе неприемлем
close
Carlos Barria/Reuters

Ответ палестинского движения ХАМАС на предложение Соединенных Штатов Америки по прекращению огня в секторе Газа неприемлем. Об этом заявил специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в социальной сети X.

«Я получил ответ ХАМАС на предложение США. Он совершенно неприемлем и только отбрасывает нас назад», — написал спецпосланник.

Уиткофф добавил, что движение должно принять предложение США в качестве основы для предстоящих переговоров.

18 мая портал Axios сообщил, что Уиткофф предложил Израилю и ХАМАС обновленный вариант сделки о прекращении огня в секторе Газа. В публикации отмечалось, что инициатива предполагала гарантии палестинскому движению, в рамках которых премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не сможет объявить о прекращении перемирия в одностороннем порядке.

31 мая телеканал Al Arabiya сообщил, что ХАМАС, вероятно, примет новое предложение специального посланника президента США относительно прекращения огня в секторе Газа, однако с рядом условий и оговорок.

Ранее армия Израиля официально заявила о ликвидации главы боевого крыла ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами