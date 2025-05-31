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Источники в ХАМАС заявили о готовности принять предложение Уиткоффа по Газе

Al Arabiya: ХАМАС примет предложение Уиткоффа по Газе, но с оговорками
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Hatem Khaled/Reuters

Радикальное палестинское движение ХАМАС, вероятно, примет новое предложение специального посланника президента США Стивена Уиткоффа относительно прекращения огня в секторе Газа, однако с рядом условий и оговорок. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в движении.

Отмечается, что радикалы будут настаивать на том, чтобы вернуть израильтян, удерживаемых в Газе, небольшими группами на протяжении двух месяцев вместо того, чтобы освободить их в течение двух дней, как обговаривалось изначально.

Кроме того, ХАМАС, как ожидается, потребует от Вашингтона «реальных гарантий» соблюдения израильскими властями будущего соглашения, поскольку текущее предложение Уиткоффа, по мнению радикалов, оставляет Израилю «свободу действий в вопросах возобновления войны в Газе».

Источники канала также отмечают, что ХАМАС, предположительно, выступит с протестом против отсутствия в документе четкого плана вывода израильских военнослужащих из палестинского анклава.

18 мая Уиткофф предложил Израилю и ХАМАС обновленный вариант сделки о прекращении огня в секторе Газа. По данным The Times of Israel, новый план США по урегулированию ситуации в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС предусматривает 60 дней прекращения огня и освобождение 10 заложников. Также этот план предполагает возобновление поставки гуманитарной помощи жителям анклава со стороны ООН. При этом документ не содержит обещаний от Израиля «закончить войну».

Ранее в США сообщили о плане Израиля по захвату большей части сектора Газа за пару месяцев.

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