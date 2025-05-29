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Протестующие ворвались в офис партии Нетаньяху

TOI: в Израиле задержали свыше 60 человек за беспорядки в офисе партии Нетаньяху
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Ronen Zvulun/Reuters

Несколько десятков протестующих ворвались в офис партии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» в Тель-Авиве и забаррикадировались там. Об этом пишет The Times of Israel.

Силовикам удалось выдворить противников правительства из здания. В полиции сообщили, что 62 человека были задержаны за нарушение общественного порядка и столкновения с правоохранителями. В результате беспорядков были ранены двое силовиков — один из них сломал руку.

В ходе протестной акции митингующие жгли кизяки и высветили на здании «Ликуда» флаг Катара и надпись «посольство Катара». Некоторые из них носили оранжевые комбинезоны и маски с лицом Нетаньяху, символически указывая на то, что политик должен быть заключен под стражу.

Акция была приурочена к 600 дням с вторжения ХАМАС в Израиль. Протестующие требуют от властей добиться немедленного освобождения остающихся в заложниках у ХАМАС гражданских лиц и критикуют подход Тель-Авива к переговорам.

До этого Израиль расширил военную операцию в Газе, заявив о готовности пойти на временное перемирие ради соглашения по заложникам.

Ранее ХАМАС выдвинул Израилю условия для освобождения нескольких заложников.

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