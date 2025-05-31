Маск опроверг сообщения о том, что он принимает наркотики

Основатель компаний SpaceX и Tesla, американский миллиардер Илон Маск опроверг сообщения о том, что он принимает кетамин — наркотическое средство. Об этом бизнесмен заявил в социальной сети Х (бывший Twitter), критикуя статью газеты The New York Times (NYT).

«Я не принимаю наркотики! В New York Times врут как проклятые. Я пробовал кетамин по рецепту несколько лет назад и сказал об этом в соцсети X, так что это даже не новость... С тех пор я его не принимал», — отметил он.

30 мая NYT писала, что Маск якобы часто принимал наркотики в ходе предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. Издание также утверждало, что Маск принимал кетамин и другие вещества, кроме того, он путешествовал с коробкой для лекарств, в которой среди прочего был стимулятор. При этом неясно, принимал ли глава DOGE наркотики во время постоянного пребывания в Белом доме в качестве государственного служащего, пишут журналисты.

Маск завершил работу в администрации Трампа и покидает пост главы DOGE. Решение принято на фоне разногласий в Белом доме по ключевым вопросам бюджетной политики. Маск поблагодарил президента США за «возможность сократить бесполезные расходы» и выразил уверенность, что департамент продолжит работу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Маск показал фокус на ужине с Трампом.