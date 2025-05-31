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Словакия выразила готовность возобновить сотрудничество с Чехией по Украине

Фицо заявил о готовности Словакии возобновить сотрудничество с Чехией по Украине
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Darko Vojinovic/AP

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил изданию Echo24, что правительство страны готово возобновить сотрудничество с кабмином Чехии.

Фицо отметил, что обе страны должны сосредоточиться на дискуссии о мирном урегулировании конфликта на Украине, обновлении взаимодействия в рамках Вышеградской группы или отклонении возможного предложения об отмене единогласия государств — членов Евросоюза по некоторым вопросам.

29 мая издание Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) писало, что отношения между Чехией и Словакией, которые считались образцовыми с момента распада Чехословакии в 1992 году, переживают серьезное охлаждение из-за Украины. Аналитики отметили, что это произошло после прихода к власти в Словакии правительства Фицо осенью 2023 года.

В апреле премьер-министр Словакии заявил, что без дружественных отношений с Россией невозможно строить «нормальный, современный и спокойный» мир.

Фицо заявил, что прилагает усилия, чтобы восстановить связи с РФ. Он подчеркнул, что старается выстраивать свою позицию на фактах, а не на эмоциях или антироссийских настроениях, которые сегодня, по его словам, усиливаются в мире.

Ранее премьер Чехии сделал неутешительное заявление о поддержке Украины в ЕС.

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